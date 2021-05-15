Картины и работы из дерева Шойгу продали на благотворительном аукционе за 40 млн рублей

Картины и работы из дерева министра обороны России Сергея Шойгу продали на благотворительном аукционе в Русском географическом обществе за 40 млн рублей.

Деньги направят в Фонд Константина Хабенского. Они пойдут на адресную помощь подопечным организации и на развитие центров реабилитации и повышение квалификации врачей.



Скриншот видео

С предложением по проведению благотворительного аукциона выступил лично Шойгу, сообщает «РИА Новости».

Скриншот видео

Свои работы Шойгу в марте показал президенту России Владимиру Путину, вместе с которым он отдыхал в тайге. Министр обороны провел экскурсию по своей мастерской, где обрабатываются сухие деревья.

Татьяна Демина