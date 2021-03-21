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Путин и Шойгу отдыхают в сибирской тайге

16:46, 21.03.2021
Путин и Шойгу отдыхают в сибирской тайге
Фото: скриншот

Президент России Владимир Путин и министр обороны России Сергей Шойгу проводят эти выходные за прогулками и катанием на вездеходе по сибирской тайге, сообщают «Известия».

Шойгу провел для Путина экскурсию по своей мастерской, где обрабатываются сухие деревья. Президент России сказал, что ему понравилось в месте, где он проводит эти выходные: «Хорошо здесь».

Путин и Шойгу совершили прогулку по деревянному подвесному мосту через замерзший водоем и по склонам сибирских холмов.

Татьяна Демина
ОбществоВласть
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