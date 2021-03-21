Путин и Шойгу отдыхают в сибирской тайге
Президент России Владимир Путин и министр обороны России Сергей Шойгу проводят эти выходные за прогулками и катанием на вездеходе по сибирской тайге, сообщают «Известия».
Шойгу провел для Путина экскурсию по своей мастерской, где обрабатываются сухие деревья. Президент России сказал, что ему понравилось в месте, где он проводит эти выходные: «Хорошо здесь».
Путин и Шойгу совершили прогулку по деревянному подвесному мосту через замерзший водоем и по склонам сибирских холмов.
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