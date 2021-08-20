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В сельском поселении Рыбно-Слободского района РТ ввели карантин из-за бешенства животных

02:27, 20.08.2021
В сельском поселении Рыбно-Слободского района РТ ввели карантин из-за бешенства животных
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Урахчинском сельском поселении Рыбно-Слободского района РТ ввели карантин в связи с неблагополучием его территории по заболеванию животных бешенством. Соответствующее распоряжение подписал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Эпизоотический очаг бешенства животных выявили в личном подсобном хозяйстве в селе Мельничный Починок на улице Кирова, 6.

Карантин подлежит отмене спустя 60 дней после уничтожения последнего подозреваемого в заболевании бешенством восприимчивого животного или ликвидации последнего трупа больного восприимчивого животного, проведения иных подобных мероприятий.

Напомним, двумя другими указами Минниханов отменил ограничительные мероприятия, введенные из-за бешенства животных, в Большефроловском сельском поселении Буинского района и в Новонадыровском сельском поселении Альметьевского района РТ.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан Рыбно-слободский муниципальный район РТ
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