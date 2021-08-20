В сельском поселении Рыбно-Слободского района РТ ввели карантин из-за бешенства животных
В Урахчинском сельском поселении Рыбно-Слободского района РТ ввели карантин в связи с неблагополучием его территории по заболеванию животных бешенством. Соответствующее распоряжение подписал президент Татарстана Рустам Минниханов.
Эпизоотический очаг бешенства животных выявили в личном подсобном хозяйстве в селе Мельничный Починок на улице Кирова, 6.
Карантин подлежит отмене спустя 60 дней после уничтожения последнего подозреваемого в заболевании бешенством восприимчивого животного или ликвидации последнего трупа больного восприимчивого животного, проведения иных подобных мероприятий.
Напомним, двумя другими указами Минниханов отменил ограничительные мероприятия, введенные из-за бешенства животных, в Большефроловском сельском поселении Буинского района и в Новонадыровском сельском поселении Альметьевского района РТ.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым