В двух сельских поселениях Татарстана отменили карантин по бешенству животных

В двух сельских поседениях Татарстана отменили карантин, установленный в связи с неблагополучием по заболеванию бешенством животными. Соответствующие указы подписал президент РТ Рустам Минниханов.

Ограничительные мероприятия отменены в Большефроловском сельском поселении Буинского района. Там неблагополучная ситуация по заболеванию животных бешенством была ранее выявлена в селе Большое Фролово на территории личного подсобного хозяйства по улице Гагарина, 1.

Карантин указом президента РТ снят и в Новонадыроском сельском поселении Альметьевского района. Ранее очаг бешенства среди животных обнаружили в селе Новое Надырово на территории личного подсобного хозяйства по улице Советская, 154.

Ограничительные мероприятия в сельских поселениях отменены в связи с истечением 60 дней после уничтожения последнего трупа больного восприимчивого животного и проведением противоэпизоотических и профилактических мероприятий.



На прошлой неделе на территории Новошешминского сельского поселения Татарстана отменили карантин, который ввели ранее в связи с заболеваемостью животных бешенством.



Татьяна Демина