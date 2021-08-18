Власти Лаишевского района ответили на претензии жителей Усадов

Фото: предоставлено жителями с. Усады

В администрации Лаишевского района прокомментировали ситуацию с нехваткой объектов социальной инфраструктуры в условиях интенсивной жилищной застройки в селе Усады, которое входит в Столбищенское сельское поселение. «Реальное время» рассказывало о проблеме в начале августа, тогда местные жители сообщили нашему изданию о дефиците мест в детсадах и школах, проблемах с медицинским и транспортным обеспечением.

«На сегодня на территории Столбищенского сельского поселения функционируют четыре дошкольных образовательных учреждения, одна прогимназия, которая выполняет функции начальной школы и детского сада, одна школа. За последние два года по национальному проекту «Демография» в поселении построены два детских сада: «Айтишка» и «Умные дети». В этом году 1 сентября откроется многопрофильный лицей «Здоровое поколение» на 500 мест. Имеется спортивный комплекс «Усады». Исходя из этого, можем сказать, что в Столбищенском сельском поселении ведется активное развитие инфраструктуры.

В рамках реализации программы дорожных работ в текущем году проводится благоустройство улицы 2-й Заовражной в селе Усады. В рамках программы водоснабжения населенных пунктов в селе Усады запланировано строительство сетей водоснабжения», — ответили в муниципалитете на письменный запрос нашего издания.