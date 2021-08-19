В Вашингтоне оцепили Капитолий из-за мужчины, сообщившего о бомбе в его машине

В центре Вашингтона мужчина заявил, что в его автомобиле, расположенном в районе Библиотеки конгресса США, находится взрывное устройство. После этого полиция оцепила Капитолий, людей из всех прилегающих к нему зданий эвакуировали.

Очевидцы заявляют, что видели в руках мужчины предмет, похожий на детонатор. С автовладельцем ведутся переговоры. О мотивах, побудивших его к подобным действиям, неизвестно, пишет RT.

Тем временем в Нью-Йорке в районе Таймс-cквера эвакуировали людей из-за подозрительного предмета. Подробности пока неизвестны.

Вечером 3 августа в Вашингтоне блокировали здание Пентагона из-за якобы инцидента в транзитном центре Министерства обороны страны. СМИ сообщали, что рядом с ним на станции метро произошла перестрелка. Предполагаемого преступника нейтрализовали. Журналисты писали, что в результате инцидента несколько человек получили ранения.

Татьяна Демина