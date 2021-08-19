В Казани выявили повышенную концентрацию оксида углерода и формальдегида в воздухе
В Казани выявили превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе. По данным мониторинга на сайте Гидрометцентра РТ, повышенными оказались уровни формальдегида и оксида углерода.
Так, пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха №5, расположенный по ул. Татарстан, 72, зафиксировал формальдегид на уровне 0,061 мг/куб. метр. Предельно допустимая концентрация составляет 0,05 мг/куб. метр.
Повышенную концентрацию формальдегида зафиксировал и ПНЗ №7 по ул. Декабристов, 183. Там она составила 0,062 мг/куб. метр.
Пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха №7 также зафиксировал повышенный уровень оксида углерода — 5,1 мг/куб. метр. Предельно допустимая концентрация составляет 5 мг/куб. метр.
Данные мониторинга представлены за период наблюдения с 13.00 18 августа по 07.00 19 августа.
В июне «Реальному времени» в Министерстве экологии РТ ситуацию с превышением допустимой концентрации вредных веществ в воздухе объясняли несколькими факторами: большое количество автомобильного транспорта, непосредственная близость постов наблюдения к городской инфраструктуре, а также установившаяся жара и почти полное отсутствие ветра, который рассеивал бы то, что выделяют автомобили и промышленные объекты.
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