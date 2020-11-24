Объем «серых» зарплат в России оценили в 10 трлн рублей в год

При комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам обсудили проблемы неофициальных зарплат в стране. По оценке специалистов, объем зарплат «в конвертах» составляет около 10 трлн рублей в год.

Неофициальные зарплаты получают приблизительно 30—40% работников в стране, рассказал глава комитета Анатолий Артамонов. Он также уточнил, в теневую занятость вовлечены около 25 млн человек.

Фото: council.gov.ru

Такое негативное явление, как «серая» зарплата, или зарплата «в конверте», создает диспропорцию в уровнях налоговой нагрузки между «белой» и «серой» экономиками, что приводит к потере конкурентоспособности добросовестных налогоплательщиков, стимулируя их «уходить в тень», — приводит его слова пресс-служба Совфеда.

Парламентарий добавил, бюджет РФ теряет из-за теневой занятости около 3 трлн рублей, что составляет приблизительно 3% от ВВП страны.

Ранее исследователи РАНХиГС пришли к выводу, что занятых в теневом секторе в общей структуре рынка труда в стране на конец 2020 года составляет 28%.

Напомним, власти Татарстана решили усилить контроль за доходами граждан, чтобы повысить собираемость НДФЛ.