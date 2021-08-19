Томи Ламса оценил дебют Кулемина и удачную игру молодых хоккеистов «Салавата»

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» оценил игру молодых хоккеистов третьего и четвертого звеньев команды в матче с петербургским СКА (4:1). По его мнению, удачная игра Алалыкина, Башкирова и других позволит усилить конкуренцию в команде.



— Я думаю, у нас сегодня было четыре очень хорошие пятерки, — проговорил на русском Томи Ламса на пресс-конференции. — Наши молодые игроки, как Алалыкин, Башкиров, Пименов и Пустозеров, получают огромный опыт игры, который они до этого не получали. Я думаю, это ключевой положительный момент матча, — подвел итог Томи Ламса.

Также финский специалист дал оценку дебюту нападающего Николая Кулемина, приобретенного перед стартом Кубка чемпионов в Казани. Отвечая на вопрос о полезности новичка, Ламса отметил, что ему нужна длинная скамейка.

«Мы игрой Кулемина сегодня довольны. Стоит отметить, что он успел провести только пару тренировок, но уже сумел подстроиться под наш стиль игры и понять, что мы хотим от него. Все, что мы хотим, он на льду показывал. Плюс сегодня он хорошо действовал в меньшинстве», — оценивал дебют Николая наставник «Салавата» Томи Ламса.

«У нас в течение сезона будет плотная конкуренция. Николай зарекомендовал себя как отличный хоккеист в раздевалке. И не будем забывать, что до нового года нас ждет огромное количество игр, и для этих нужд нам нужна длинная скамейка. Мы видим, как на этом турнире показывает себя молодежь. Конкуренция внутри команды будет очень положительно сказываться на нашей игре», — передает слова наставника «Салавата» корреспондент «Реального времени».

Следующий поединок уфимцы проведут против хозяев турнира, казанского «Ак Барса», в субботу, 21 августа. Начало встречи в 17.00 по московскому времени.