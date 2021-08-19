Ламса о победе над СКА: «Первые сорок минут матча — это то, к чему мы будем стремиться»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Ламса подвел итоги победного матча с петербургским СКА (4:1) во втором туре Кубка чемпионов по хоккею в Казани.

«Считаю, что сегодня мы заслужили победу. Понравилось то, как мы действовали два периода — хорошо работали с шайбой, атаковали всеми игроками пятерки. Что касается третьей двадцатиминутки, то мы, скажем так, распоряжались шайбой, давали сопернику возможность атаковать, но при этом хорошо сыграли в защите.

Та игра, которая была первые сорок минут матча — это то, к чему мы будем стремиться. В общем и целом, сегодняшней игрой я доволен», — сказал Ламса.

«Салават Юлаев» крупно обыграл СКА на предсезонном турнире в Казани. На голы Науменкова, Алалыкина, Воробьева и Пустозерова питерцы смогли ответить лишь шайбой Морозова.

Напомним, уфимский клуб проиграл в стартовой игре турнира «Металлургу» (4:6).

Подробнее об итогах первого игрового дня Кубка чемпионов читайте в материале «Реального времени».