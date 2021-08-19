«Салават Юлаев» одержал первую победу на Кубке чемпионов, обыграв СКА

«Салават Юлаев» обыграл петербургский СКА (4:1) в матче второго тура Кубка чемпионов в Казани.

В составе уфимского клуба отличились Науменков, Алалыкин, Воробьев и Пустозеров. Причем последние две шайбы были заброшены уже в пустые ворота соперника в концовке встречи. У СКА единственный гол на счету Морозова.

В серии послематчевых буллитов также победили уфимцы со счетом 2:1.

Это первая победа «Салавата Юлаева» на турнире. Ранее уфимцы уступили магнитогорскому «Металлургу» (4:6).

Подробнее об итогах первого игрового дня Кубка чемпионов читайте в материале «Реального времени».