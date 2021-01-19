В Казани начнут строить второй ЖК «Салават купере»

Фото: Госжилфонд РТ

В Казани по программе социальной ипотеки начнут стоить второй микрорайон ЖК «Салават купере». Об этом рассказал заместитель исполнительного директора Госжилфонда РТ Булат Гилманов.

По словам Гилманова, второй «Салават Купере» уже спроектирован.

«Это будет центр притяжения, здесь будут семи- и девятиэтажные дома, закрытые дворы, места для активного отдыха всех возрастных групп жителей. Весь микрорайон будет объединен общим бульваром на 400 метров», — рассказал Гилманов.

Фото: Марат Мугинов

В программу также включили вторичное жилье самого фонда. Это квартиры, из которых выселили злостных неплательщиков. Как правило, это жилье, которое находится в Авиастроительном районе и микрорайоне Азино.

Ранее в Госжилфонде Татарстана рассказали о нововведениях соципотеки в 2021 году.



Ольга Плешкова