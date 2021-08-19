ДОМ.РФ: рыночные ставки по ипотеке вырастут не более чем до 9%

В России рыночные ставки по ипотеке вырастут не более чем до 9%. Об этом рассказал руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

По данным ЦБ РФ, сейчас средние ставки рыночной ипотеки выросли с 7,5 до 8,5% годовых. Если регулятор больше не будет повышать ключевую ставку, максимальный уровень рыночной ипотеки может вырасти до 9%, считает Гольдберг.

По оценке ДОМ.РФ, темпы выдачи ипотечных кредитов скоро могут замедлиться, пишет ТАСС.

На этой неделе правительство России продлило семейную ипотеку до конца 2023 года.

Ольга Плешкова