ДОМ.РФ: рыночные ставки по ипотеке вырастут не более чем до 9%
В России рыночные ставки по ипотеке вырастут не более чем до 9%. Об этом рассказал руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.
По данным ЦБ РФ, сейчас средние ставки рыночной ипотеки выросли с 7,5 до 8,5% годовых. Если регулятор больше не будет повышать ключевую ставку, максимальный уровень рыночной ипотеки может вырасти до 9%, считает Гольдберг.
По оценке ДОМ.РФ, темпы выдачи ипотечных кредитов скоро могут замедлиться, пишет ТАСС.
На этой неделе правительство России продлило семейную ипотеку до конца 2023 года.
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