РФС оштрафовал «Крылья Советов» за нецензурные кричалки фанатов в адрес Казани и «Рубина»

Российский футбольный союз (РФС) оштрафовал болельщиков футбольного клуба «Крылья Советов» на 20 000 рублей за нецензурные кричалки в адрес Казани и соперника.

Инцидент произошел в ходе матча 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу, где самарская команда встречалась в гостях с местным «Рубином». Гостевые болельщики на протяжении всего матча позволяли себе нецензурные выкрики в адрес принимающего города, а также команды-противника.

«В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Приложения №1 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями ненормативной лексики — оштрафовать ФК «Крылья Советов» г. Самара на 20 000 (Двадцать тысяч) рублей», — говорится в заявлении РФС.

Примечательно, что фанаты «Рубина» не стали поддаваться на провокации самарцев и поддерживали футболистов в границах дозволенного. Благодаря этому болельщики казанцев избежали штрафных санкций со стороны РФС.

Напомним, матч между «Рубином» и «Крыльями Советов» завершился ничьей — 1:1. Подробнее об итогах встречи читайте в материале «Реального времени».