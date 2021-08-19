«Уфа» арендовала у «Спартака» Урунова с правом дальнейшего выкупа

Полузащитник «Спартака» Остон Урунов возвращается в «Уфу», сообщается в соцсетях уфимского клуба.

Стороны договорились об аренде уфимцами футболиста. При этом у «Уфы» будет приоритетное право выкупа игрока по окончании срока арендного соглашения.

По некоторым данным, аренда Урунова будет бесплатной. «Уфа» будет платить лишь зарплату футболиста в полном объеме.

Урунов уже дважды выступал за уфимцев. После первого своего появления узбекистанский полузащитник был продан в «Спартак», откуда в прошлом сезоне «Уфа» арендовала его на полгода.

Напомним, ранее сообщалось, что новым спонсором уфимского клуба может стать «Газпром». В рамках финансирования «Уфа» получит около 1 миллиарда рублей.