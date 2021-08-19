Новости спорта

07:50 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

СМИ: «Газпром» станет новым спонсором «Уфы»

07:30, 19.08.2021 1
СМИ: «Газпром» станет новым спонсором «Уфы»
Фото: vk.com/ufafc

«Газпром нефтехим Салават» начнет финансировать футбольный клуб «Уфа» в качестве спонсора команды. Об этом сообщает Eurostavka.

99,9% доли в компании имеет «Газпром переработка», единственным участником которого является ПАО «Газпром». «Газпром нефтехим Салават» один из крупнейших в России производственных комплексов нефтепереработки, расположенная в башкирском городе «Салават».

В ближайшем туре Российской Премьер-лиги (РПЛ) «Уфе» предстоит сыграть против петербургского «Зенита», чей главный спонсор — «Газпром».

Ранее сообщалось, что новым спонсором уфимского клуба станет нефтехимическая компания, готовая выделить команде 1 миллиард рублей.

СпортФутбол Башкортостан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07:34
    Управляется Русгаздобычей
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также