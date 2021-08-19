В Татарстане запустили telegram-бот по вакцинации

В Татарстане запустили telegram-бот по вакцинации. Он поможет узнать ближайший пункт вакцинации в своем населенном пункте.

Также с его помощью можно записаться на вакцинацию, изучить часто задаваемые вопросы о вакцинах: кто находится в группах риска, какие есть противопоказания, какие возможны реакции организма на прививку. Всего 11 вопросов.

Чат-бот «Будем здоровы!» доступен в мессенджере Telegram. Для его запуска необходимо пройти по ссылке или набрать в поиске @vaccine_rt_bot.

Вчера в Минздраве Татарстана рекомендовали постоянно следить за уровнем антител в организме. Для ревакцинации может использоваться любой зарегистрированный препарат. При этом если после использования первого препарата антитела не выработались, лучше использовать другой.



Ольга Плешкова