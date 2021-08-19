В Татарстане завершили ремонт дороги Тетюши — Большие Тарханы — Ундоры

В Тетюшском районе Татарстана завершили ремонт дороги регионального значения Тетюши — Большие Тарханы — Ундоры. Об этом сообщили в пресс-службе Миндортранса Татарстана.

Ремонтные работы велись по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на участке от 5,7 до 8,1 км. Рабочие уложили новое покрытие из прочного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-8, укрепили обочины по 1,5 метра с каждой стороны. Также установлены 6 дорожных знаков, 44 сигнальных столбика и нанесена дорожная разметка.

Дорога запроектирована по нормативам 4-й технической категории с 2 полосами движения. Ширина проезжей части составляет 7 метров. Эта дорога соединяет Татарстан с Ульяновской областью. Также по ней проходят межрегиональные и межмуниципальные автобусные маршруты, ездит школьный автобус.

На этой неделе в Кукморском районе РТ начали реконструировать участок протяженностью 3,3 км дороги Кукмор — Шемордан.

Ольга Плешкова