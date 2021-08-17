В Татарстане отремонтируют 3,3 км дороги Кукмор — Шемордан
В Кукморском районе РТ продолжается ремонт дорог. В планах реконструировать участок протяженностью 3,3 км дороги Кукмор — Шемордан.
Ремонтные работы запланированы на дорогах Кукмор — Шемордан — Олуяз (2 км) и Новотроицк — Татарская Тулба — Плаксиха (3 км). Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.
На региональных дорогах Кукмор — Вятские Поляны, проходящей через деревню Качимир, и Кукмор — Шемордан, проходящей через деревню Починок-Шемордан, планируется установить искусственное освещение.
Общая протяженность сети дорог общего пользования в Кукморском районе составляет 405 км, 340,9 км из которых имеют асфальтобетонное покрытие. В план дорожных работ на 2021 год включен 21 участок дорог регионального значения, в частности по национальном проекту «Безопасные качественные дороги» участки дорог Лубяны — Бажениха.
Напомним, в Кукморском районе отремонтировали участок дороги Люга — Старая Юмья. Работы провели по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
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