В России планируют ужесточить требования к фотографированию транспорта при техосмотре

Фото: Максим Платонов (архив)

В России планируют ужесточить требования к фотографированию транспорта при проведении его техосмотра. Проект приказа, вводящего новые требования, подготовил Минтранс РФ.

Перед началом проверки на фотографии автомобиль должно быть видно одновременно спереди и сбоку. При этом рядом должен находиться технический эксперт, проверяющий транспорт. Его необходимо запечатлеть в полный рост лицом к камере. На второй фотографии композиция должна быть аналогичной, только машину надо заснять сзади (в конце проверки), пишет «Коммерсантъ».

На снимках не разрешается применять какие-либо фотоэффекты, меняющие естественный фон или изображение транспорта и эксперта. Фотографию нельзя редактировать, в том числе менять метаданные к файлу, включающие дату, модель фотоаппарата, разрешение и т. п.

Фото: Максим Платонов (архив)

Власти таким образом планируют исключить случаи мошенничества, когда автомобиль на проверку не приезжает, а диагностическая карта оформляется онлайн. На сегодняшний день процесс прохождения техосмотра подтверждается двумя фотографиями машины, сделанными спереди и сзади.

В середине июля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил оценить переформатирование услуги техосмотра или ее отмену.



Татьяна Демина