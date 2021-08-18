Казанские «Крылья Барса» лидируют после первого тура чемпиона России по баскетболу на колясках — видео

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Казанский клуб «Крылья Барса» лидирует после первого тура чемпиона России по баскетболу на колясках. Спортсмены обыграли команду из Санкт-Петербурга, которая не проигрывала уже 15 лет, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Недавно в команде появилась единственная девушка-игрок Гузель Аликберова. О клубе она узнала на курсах реабилитации в Крыму и специально для участия в нем переехала в Казань. Девушка говорит, что ей нравится заниматься баскетболом, это помогает почувствовать ей прилив сил и радость.

— Это для них жизнь. Это окно в мир. Это отдушина, — рассказывает о команде «Крылья Барса» ее главный тренер Наталья Кулешова.

20 августа «Крылья Барса» отправятся в Северную столицу на всероссийский турнир. В ноябре состоится чемпионат России. Сейчас спортсмены усиленно тренируются.



В 2018 году казанские «Крылья Барса» заняли призовое место на Всероссийском открытом турнире в Тюмени. Спортсмены оказались третьими в своей группе.

Татьяна Демина