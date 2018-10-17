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Баскетболисты-колясочники из Казани взяли призовое место на всероссийском турнире в Тюмени

14:41, 17.10.2018
Баскетболисты-колясочники из Казани взяли призовое место на всероссийском турнире в Тюмени
Фото: vk.com/id35677649

Татарстанский баскетбольный клуб инвалидов на колясках «Крылья Барса» занял призовое место на Всероссийском открытом турнире в Тюмени. Спортсмены оказались третьими в своей группе.

На соревнованиях баскетболисты дважды обыграли принципиальных соперников из Тюмени, которых не смогли одолеть на предыдущей встрече в Казани, рассказал «Реальному времени» игрок «Крыльев Барса» Андрей Чугунов.

Он также рассказал, что в конце сентября баскетболисты-колясочники из Казани участвовали в турнире по стритболу «Лига поколений» в Ульяновске. Там спортсмены разбились на две команды и заняли в итоге первое и второе места.

Теперь команда будет готовиться к Еврокубку, который состоится в 2019 году.

СпортБаскетбол Татарстан
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