Баскетболисты-колясочники из Казани взяли призовое место на всероссийском турнире в Тюмени

Татарстанский баскетбольный клуб инвалидов на колясках «Крылья Барса» занял призовое место на Всероссийском открытом турнире в Тюмени. Спортсмены оказались третьими в своей группе.

На соревнованиях баскетболисты дважды обыграли принципиальных соперников из Тюмени, которых не смогли одолеть на предыдущей встрече в Казани, рассказал «Реальному времени» игрок «Крыльев Барса» Андрей Чугунов.

Он также рассказал, что в конце сентября баскетболисты-колясочники из Казани участвовали в турнире по стритболу «Лига поколений» в Ульяновске. Там спортсмены разбились на две команды и заняли в итоге первое и второе места.

Теперь команда будет готовиться к Еврокубку, который состоится в 2019 году.