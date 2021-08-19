Сегодня в Татарстане температура повысится до +37 градусов
В четверг, 19 августа, в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Существенных осадков не ожидается.
Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный умеренный, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра РТ.
Максимальная температура воздуха днем составит +32..+37 градусов. В Казани и Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +34 до +36 °С.
Напомним, в Татарстане объявили штормовое предупреждение в связи с аномально жаркой погодой в ближайшие дни. До 23 августа на территории республики ожидается до +37—39 градусов. Среднесуточные температуры будут на 9 и более градусов выше нормы.
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