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Сегодня в Татарстане температура повысится до +37 градусов

05:30, 19.08.2021
Сегодня в Татарстане температура повысится до +37 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В четверг, 19 августа, в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Существенных осадков не ожидается.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный умеренный, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит +32..+37 градусов. В Казани и Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +34 до +36 °С.

Напомним, в Татарстане объявили штормовое предупреждение в связи с аномально жаркой погодой в ближайшие дни. До 23 августа на территории республики ожидается до +37—39 градусов. Среднесуточные температуры будут на 9 и более градусов выше нормы.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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