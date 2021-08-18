В Казани на форуме «Россия — спортивная держава» впервые презентуют «Музей на колесах»

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани на международном форуме «Россия — спортивная держава» впервые презентуют уникальный проект «Музей на колесах». Его представит государственный музей спорта Минспорта РФ.

Каждый сезон мобильные экспозиции «Музея на колесах» будут меняться. В Казани этой осенью он будет посвящен тема «90 лет ГТО», рассказала директор Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева.

Авторы идеи отмечают, что музей такого формата актуален в период пандемии коронавируса, он увеличивает мобильность экспозиций и хорошо подходит для проведения выставок на фестивалях и форумах, сообщает пресс-служба Минспорта России.

В сентябре в Казань на форум «Россия — спортивная держава» приедут до 2,5 тыс. гостей и участников. С учетом организаторов и персонала форума и самих казанцев, которые посетят мероприятие, ожидается до 5 тыс. человек.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В рамках форума в столице Татарстана пройдет традиционная международная выставка «Современный спорт. Инновации и перспективы» (MSIP). Площадкой для ее проведения выбран МВЦ «Казань Экспо».



Форум «Россия — спортивная держава» учрежден указом президента России в 2009 году. На нем ежегодно выступают более 300 российских и международных спикеров.



Впервые форум прошел с 22 по 25 октября 2009 года в Казани. В этом году он пройдет в столице Татарстана с 8 по 10 сентября.

Татьяна Демина