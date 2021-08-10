Первые Игры стран СНГ пройдут в Казани со зрителями и без паспортов о вакцинации

Фото: Максим Платонов

Форум «Россия — спортивная держава» навсегда прописать в Казани

Начало сентября для Татарстана пройдет под знаком спорта. Казань примет сразу два крупных события: форум «Россия — спортивная держава» пройдет с 8 по 10 сентября, а с 4 по 11 сентября на аренах столицы Татарстана состоятся соревнования Первых Игр стран СНГ.

— «Россия — спортивная держава» — флагманский спортивный форум. 11 лет назад мы начинали его здесь, в Татарстане, в 2009 году эта идея появилась. Он стал мигрирующим, и вот уже сколько лет подряд он меняет города пребывания. Было принято решение вернуть его в Казань. Из-за пандемии мы этот форум переносили, он должен был пройти в прошлом году, перенесен на текущий год, с 8 по 10 сентября. Мы ждем большого количества гостей, причем не только локальных, — отметил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Основной площадкой форума станет выставочный центр «Казань Экспо». На современных выставочных стендах себя презентуют как регионы России, так и спортивные клубы, проекты и федерации различных видов спорта.

Основной площадкой форума станет выставочный центр «Казань Экспо». Фото: Олег Тихонов

Министр подчеркивает, что организаторы постарались сделать форум интересным не только для официальных делегаций, но и для жителей и гостей города: «У всех желающих будет возможность посетить спортивный парк, на территории которого будут открыты интерактивные площадки. Будет представлен и стенд ГТО. В этом году данному движению исполняется 90 лет. Стенд будет оборудован экраном и сценой, где пройдет вручение знаков отличия комплекса ГТО и подписание соглашений с партнерами и лицензиатами комплекса. Каждому желающему представится возможность попробовать свои силы в выполнении нормативов ГТО, посетить интерактивные тренажеры, спортивные снаряды».

На спортивных объектах Казани пройдут турниры по мини-футболу, баскетболу 3 на 3, волейболу, плаванию, а также для всех желающих будет организован утренний забег по набережной реки Казанки. Предполагаем, что в форуме примет участие порядка трех тысяч официальных делегатов из всех регионов нашей страны.

Большой опыт Казани в проведении крупных спортивных соревнований и международных событий, по мнению Владимира Леонова, основание для того, чтобы форум «Россия — спортивная держава» прописался в Казани навсегда:

«У нас есть идея, чтобы форум не был мигрирующим, чтобы эта площадка была зарезервирована. Чтобы как экономический форум в Питере, спортивный форум проводился в Казани. Но это пока дискуссия. Хотим, чтобы эта площадка была востребованной, не только эффектной, но и эффективной».

Большой опыт Казани в проведении крупных спортивных соревнований и международных событий, по мнению Владимира Леонова, основание для того, чтобы форум «Россия — спортивная держава» прописался в Казани навсегда. Фото: tatarstan.ru

Продажи билетов на Игры стран СНГ стартуют 12 августа



Игры стран СНГ будут проводиться впервые в истории. Пандемия коронавируса также сильно повлияла на организацию, мероприятие переносили несколько раз. Однако министр спорта Татарстана подтвердил, нынешние сроки с 4 по 11 сентября уже окончательно утверждены:

«Вопрос был только в том, смогут ли к нам приехать спортсмены из стран СНГ. Месяц назад состоялось большое совещание на уровне Министерства спорта России, сегодня можно констатировать, что Игры точно состоятся. Дата проведения — с 4 по 11 сентября. Подтвердили участие 10 стран, включая Россию. Соревнования будут проводиться по 16 видам спорта. Планируется, что участие примут порядка 1500 спортсменов. Из-за того, что недавно была Олимпиада, мы ввели ограничение до 23 лет, то есть приедут к нам юниоры. В составе команд будут около 600 официальных лиц. Будут работать более 1000 волонтеров на мероприятиях, порядка 500 судей, около 130 представителей СМИ. Будет разыграно 184 комплекта медалей. Соревнования пройдут на 11 спортсооружениях Казани. Объекты готовы к проведению соревнований. Это Центр гимнастики, КСК КАИ «Олимп», новый центр «Урам», Центр бадминтона, Дворец единоборств «Ак Барс», спорткомплекс «Мирас», Центр бокса и настольного тенниса, спортивный комплекс «Тулпар», Комплекс пулевой стрельбы, Комплекс стендовой стрельбы, спортзал Университета спорта и туризма».

Спортсмены из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана разместятся в деревне Универсиады. Там же, на Аллее флагов, планируется провести церемонии открытия и закрытия Игр. Состоится театрализованное шоу, в котором будут отражены традиции стран-участниц. Логотипом игр по итогам конкурса среди населения выбрали Жар-птицу, а талисманом стал Барс.

Вход в экстрим-парк «Урам» будет свободным. Фото: Ринат Назметдинов

За ходом большинства соревнований можно будет наблюдать вживую — Леонов сообщил, что для этого необходимо приобрести единый билет. Старт продажи билетов на Игры — с 12 августа, а стоимость единого билета — 300 рублей. По нему можно попасть на любой из объектов, где существуют трибуны, кроме экстрим-парка «Урам», где вход будет свободным. Однако есть исключения — в связи с пересечением потоков без зрителей пройдут соревнования в Центре бадминтона, Комплексе стендовой стрельбы и Комплексе пулевой стрельбы.

— Предварительно из-за пандемии коронавируса посещаемость объектов будет ограничена 50% от максимальной вместимости трибун. ПЦР-тест и сертификат о вакцинации не потребуются. Однако необходимо будет использовать маски, — заметил министр.

А вот участникам соревнований и официальным лицам, по его словам, потребуется либо сертификат о вакцинации, либо ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия.



Эмиль Зиянгиров