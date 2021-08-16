В Казани на форуме «Россия — спортивная держава» ожидается до 2,5 тыс. гостей и участников

Фото: Максим Платонов (архив)

Ожидается, что в сентябре в Казань на форум «Россия — спортивная держава» приедут до 2,5 тыс. гостей и участников. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

С учетом организаторов и персонала форума и самих казанцев, которые посетят мероприятие, ожидается до 5 тыс. человек, уточнил он. В мероприятии примут участие руководители международных и российских спортивных федераций, знаменитые спортсмены, эксперты и власти России.

Вице-премьер обратил внимание, что с учетом числа людей, которые посетят форум, основная задача организаторов — обеспечение строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, сообщается на сайте правительства России.

К проведению форума привлекли сотни волонтеров, подготовлена программа гостеприимства, сообщил Чернышенко. Ожидается большое количество мероприятий по самым актуальным вопросам развития спорта в стране и в мире.

Фото: Максим Платонов (архив)

В рамках форума в столице Татарстана пройдет традиционная международная выставка «Современный спорт. Инновации и перспективы» (MSIP). Площадкой для ее проведения выбран МВЦ «Казань Экспо».



Форум «Россия — спортивная держава» учрежден указом президента России в 2009 году. На нем ежегодно выступают более 300 российских и международных спикеров.



Впервые форум прошел с 22 по 25 октября 2009 года в Казани. В этом году он пройдет в столице Татарстана с 8 по 10 сентября.

Татьяна Демина