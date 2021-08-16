В Казани пройдет международная выставка «Современный спорт. Инновации и перспективы» (MSIP)

В Казани пройдет традиционная международная выставка «Современный спорт. Инновации и перспективы» (MSIP). Она состоится в сентябре в рамках форума «Россия — спортивная держава».

Площадкой для проведения выставки выбран МВЦ «Казань Экспо». Она займет площадь более 10 тыс. кв. метров, сообщается на сайте правительства России.

Посетить выставку «Современный спорт. Инновации и перспективы» смогут жители и гости Казани. Экспозиционная и спортивная программы форума будут открыты для свободного посещения.

Фото: realnoevremya.ru

Форум «Россия — спортивная держава» учрежден указом президента России в 2009 году. На нем ежегодно выступают более 300 российских и международных спикеров.



Впервые форум прошел с 22 по 25 октября 2009 года в Казани. В этом году он пройдет в столице Татарстана с 8 по 10 сентября.

Татьяна Демина