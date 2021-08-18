«Уфа» получит около 1 миллиарда рублей от нового спонсора клуба

Футбольный клуб «Уфа» в ближайшее время может получить около 1 миллиарда рублей спонсорской помощи, сообщает «РБ-Спорт».

По данным источника, именно такую сумму готов вложить в команду новый спонсор, о котором будет сообщено чуть позже. Ожидается, что финансированием команды займется нефтяная компания, но речь идет не про местную «Башнефть».

Благодаря этим финансовым влияниям общий бюджет клуба на текущий сезон составит примерно 1,5 млрд рублей.

Напомним, накануне глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что власти региона не намерены финансировать футбольный клуб из республиканского бюджета.