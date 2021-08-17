Глава Башкирии заявил, что ФК «Уфа» не будет финансироваться из бюджета республики

Власти Башкирии не намерены финансировать футбольный клуб «Уфа» из местного бюджета. Об этом заявил глава республики Радий Хабиров.

У руководителя Башкирии спросили, почему в регионе предпочитают выделять денежные средства на проведение менее популярных видов спорта с игнорированием футбольной команды. Хабиров отметил, что у него есть большие вопросы к работе руководства «Уфы».

«У меня, как у руководителя, есть претензии к тому, что происходит в нашем футбольном клубе. И мы с его руководителем достаточно предметно и понятно переговорили. Самое главное — я не собираюсь финансировать ФК «Уфа» из бюджета. Все это делается по другим схемам, но не из бюджетного финансирования», — сказал Хабиров.

При этом глава региона отметил, что решил все необходимые вопросы по финансированию клуба. Соответствующая информация, по его словам, появится в прессе в ближайшее время. Он также добавил, что постарается сделать все, чтобы футбольная команда не прекратила своего существования на период своего руководства республикой.

Напомним, ранее гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о сложностях с финансированием клуба.