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В Татарстане стартовал проект по оказанию финансовой поддержки имамам

14:14, 18.08.2021
В Татарстане стартовал проект по оказанию финансовой поддержки имамам
Фото: dumrt.ru

ДУМ Татарстана по инициативе Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ запустил социальный проект для оказания помощи нуждающимся имамам. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Благодаря предпринимателям, фонд еженедельно оплачивает преподавательский труд имамов в мечетях. Это помогает повысить общую религиозную грамотность населения в сельской местности и в городах республики.

Проект «Гаилә дәресләре» в полную силу заработает осенью 2021 года. Уже сейчас он реализуется в Арском, Алексеевском, Высокогорском, Лаишевском, Пестречинском, Алькеевском мухтасибатах, в Камских Полянах, а также в мечетях Казани. Всего в проекте задействовано 10 хазратов, они получают еженедельно две тысячи рублей за проведение уроков по основам ислама, ахляку, арабскому языку, намазу и чтению Корана.

В начале августа ДУМ Татарстана объявило сбор средств для помощи имаму села Шура Арского района Ильдара хазрата Шаймарданова, дом которого полностью сгорел при пожаре.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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