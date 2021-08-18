В Татарстане стартовал проект по оказанию финансовой поддержки имамам

ДУМ Татарстана по инициативе Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ запустил социальный проект для оказания помощи нуждающимся имамам. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Благодаря предпринимателям, фонд еженедельно оплачивает преподавательский труд имамов в мечетях. Это помогает повысить общую религиозную грамотность населения в сельской местности и в городах республики.

Проект «Гаилә дәресләре» в полную силу заработает осенью 2021 года. Уже сейчас он реализуется в Арском, Алексеевском, Высокогорском, Лаишевском, Пестречинском, Алькеевском мухтасибатах, в Камских Полянах, а также в мечетях Казани. Всего в проекте задействовано 10 хазратов, они получают еженедельно две тысячи рублей за проведение уроков по основам ислама, ахляку, арабскому языку, намазу и чтению Корана.

В начале августа ДУМ Татарстана объявило сбор средств для помощи имаму села Шура Арского района Ильдара хазрата Шаймарданова, дом которого полностью сгорел при пожаре.



Ольга Плешкова