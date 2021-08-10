ДУМ РТ открыло сбор средств для помощи сельскому имаму из Арского района, у которого дотла сгорел дом

В минувшие выходные дотла горел дом имама села Шура Арского района Ильдара хазрата Шаймарданова. ДУМ Татарстана объявило сбор средств для помощи священнослужителю.

Инцидент произошел 8 августа около одиннадцати часов ночи. Несмотря на усилия пожарных и односельчан, дом, придомовые постройки и баня сгорели полностью. Также от огня пострадали еще два соседних домовладения.

Ильдару хазрату 62 года. Он вернулся в родное село из Казани 4 года назад, купил здесь дом и стал служить имамом. Вместе с супругой они вырастили сына и дочь, которые сейчас живут отдельно. Но у Ильдара хазрата есть еще двое приемных 15-летних сыновей.

Желающие могут перевести средства на карту. Реквизиты указаны в опубликованном ДУМ РТ посте.

В апреле прошлого года в Ютазинском районе Татарстана сгорела деревянная мечеть. Когда именно вспыхнул пожар, неизвестно — имам находился на самоизоляции. Уже в июле восстановленную мечеть открыли для прихожан.