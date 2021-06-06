УФАС РТ возбудило дело на три похоронных компании Челнов — их заподозрили в монопольном соглашении

Муниципальное предприятие «Горкоммунхоз» и частные фирмы «Мемориал-НЧ» и «Ритуал-НЧ» заподозрили в нарушении закона «О защите конкуренции», сообщают «Челнинские известия».



Компании могли заключить соглашения, которые препятствовали в доступе на рынок ритуальных услуг другим компаниям. В отношении компаний УФАС Татарстана возбудила дело.

Ранее в Набережных Челнах на городском кладбище прошли обыски. В офисе компании «Горкоммунхоз» прошли оперативные мероприятия. похоронными делами заинтересовались правоохранительные органы — изъята документация за последние несколько лет работы.

Управление Федеральной антимонопольной службы по РТ ранее вынесла предупреждение исполкому Набережных Челнов: мэрия автограда ограничила число перевозчиков, допущенных к транспортировке тел умерших от коронавируса.

С жалобой в ведомство обратился представитель ритуального бизнеса. Он указал, что все больницы города получили от исполкома письма, в которых говорится о том, что вывозом тел может заниматься только специальная организация — МУП «Горкоммунхоз». При этом у ряда медицинских учреждений на тот момент уже имелись прямые договоры с профильными компаниями.

Маргарита Головатенко