Эрик Макколлум продолжит карьеру в БК «Локомотив-Кубань»

Американский защитник Эрик Макколлум продолжит карьеру в БК «Локомотив-Кубань», сообщает пресс-служба краснодарского клуба.

Экс-баскетболист УНИКСа подписал с командой однолетнее соглашение.

«Эрик — авторитетный, опытный игрок, который знает турниры и понимает цену каждого матча. Для меня особенно важно, чтобы он передал свой опыт нашим молодым игрокам и стал для них достойным примером отношения к делу на площадке и за ее пределами», — прокомментировал президент «Локомотива» Андрей Ведищев.

Макколлум известен своими выступлениями за российские УНИКС и «Химки». За казанскую команду он выступал два сезона и был одним из лидеров по набранным очкам. Прошедший чемпионат американец провел в «Химках».

Напомним, подмосковный клуб пропустит следующий сезон Единой лиги ВТБ из-за финансовых проблем.