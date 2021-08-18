Эрик Макколлум продолжит карьеру в БК «Локомотив-Кубань»
Американский защитник Эрик Макколлум продолжит карьеру в БК «Локомотив-Кубань», сообщает пресс-служба краснодарского клуба.
Экс-баскетболист УНИКСа подписал с командой однолетнее соглашение.
«Эрик — авторитетный, опытный игрок, который знает турниры и понимает цену каждого матча. Для меня особенно важно, чтобы он передал свой опыт нашим молодым игрокам и стал для них достойным примером отношения к делу на площадке и за ее пределами», — прокомментировал президент «Локомотива» Андрей Ведищев.
Макколлум известен своими выступлениями за российские УНИКС и «Химки». За казанскую команду он выступал два сезона и был одним из лидеров по набранным очкам. Прошедший чемпионат американец провел в «Химках».
Напомним, подмосковный клуб пропустит следующий сезон Единой лиги ВТБ из-за финансовых проблем.СпортБаскетбол
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