БК «Химки» не подал заявку на участие в Единой лиге ВТБ в сезоне-2021/22

Баскетбольный клуб «Химки» может пропустить следующий сезон Единой лиги ВТБ из-за проблем с финансированием.

Подмосковный клуб не смог подать заявку для участия в турнире до заранее установленного срока. В пресс-службе лиги заявили, что решение о включении «Химок» в число участников сезона-2021/22 будет принято на заседании Совета лиги в середине июля.

По их данным, клуб продолжает искать финансирование для команды.

Фото: vk.com/khimkibasket

В нынешнем сезоне «Химки» заняли седьмое место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ и вылетели в четвертьфинале плей-офф, уступив БК «Локомотив-Кубань». Химчане также представляли Россию в главном европейском турнире — Евролиге, заняв последнее место.

Напомним, в финале плей-офф Единой лиги ВТБ сыграют казанский УНИКС и московский ЦСКА.