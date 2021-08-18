Чистая прибыль Банка ЗЕНИТ за I полугодие 2021 года по МСФО составила 203,6 млн рублей

Банковская группа ЗЕНИТ опубликовала промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с МСФО за первое полугодие 2021 года с заключением независимого аудитора по результатам обзорной проверки.



Чистая прибыль Банковской группы ЗЕНИТ за 6 месяцев 2021 года составила 203,6 млн рублей против убытка 586,4 млн рублей за аналогичный период прошлого года. Финансовый результат до создания резервов и налога на прибыль составил 1,1 млрд рублей.

«В первом полугодии Банк ЗЕНИТ увеличил прибыль, обеспечив рост объемов бизнеса и основных доходов. Банк поддерживает достаточный уровень чистой процентной маржи на уровне 3,5% и сохраняет низкую зависимость от фондирования, привлекаемого на долговых рынках капитала. Положительные финансовые результаты подтверждают прогнозы на текущий год и создают основу для достижения целей Стратегии 2023», — отметил председатель правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко.

Активы банка составили 204 млрд рублей. С января по июнь 2021 года Банк нарастил кредитный портфель (до вычета резервов) на 1,9%, до 126 млрд рублей. Банк продолжает наращивать розничное кредитование в рамках целей Стратегии 2023. Кредитный портфель физических лиц вырос на 7,4%, до 52,5 млрд рублей.



Чистая маржа за 6 месяцев 2021 года составила 3 млрд рублей, что на 120 млн рублей больше показателя аналогичного периода прошлого года. Чистый комиссионный доход за 6 месяцев 2021 года составил 1,1 млрд рублей, что на 66 млн больше показателя аналогичного периода прошлого года.



Банк ЗЕНИТ поддерживает комфортные показатели достаточности капитала. Общий норматив достаточности капитала в соответствии с требованиями Базельского соглашения составил 18,7%, норматив достаточности капитала первого уровня — 12,4% (при нормативных значениях 8 и 6% соответственно).



Динамика кредитных рейтингов Банка ЗЕНИТ



В декабре 2020 года рейтинговое агентство Эксперт РА подтвердило рейтинг кредитоспособности Банку ЗЕНИТ на уровне ruА- со стабильным прогнозом.

В ноябре 2020 года Международное агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента банка на уровне ВВ со стабильным прогнозом. Агентство также подтвердило рейтинг устойчивости (VR) Банка ЗЕНИТ на уровне b+.



В апреле 2021 года рейтинговое агентство Moody`s понизило долгосрочные рейтинги по депозитам в национальной и иностранной валюте с Ba3 до B1, оценку риска контрагента с Ba2 до Ba3. Прогноз рейтингов изменен с негативного на стабильный.

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «Банк ЗЕНИТ»