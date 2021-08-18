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СМИ: свыше 40 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса

08:59, 18.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
СМИ: свыше 40 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Число россиян, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, превысило 40 млн. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на подсчеты данных региональных властей.

Первую прививку получили примерно 27,5% всего населения страны и 34,7% ее взрослых жителей. При этом пока ни один российский регион не преодолел отметку в 50% привившихся жителей.

Среди регионов, где вакцинация идет успешными темпами, оказались Чукотский автономный округ (40,2%), Подмосковье (40,3%), Чечня (41,3%) и Белгородская область (44%).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Среди федеральных округов лидирует Центральный, здесь хотя б одним компонентом препарата привились 33% жителей. Второе место по вакцинации у Южного федерального округа (28,7%). Лучшие показатели здесь — около 30% привившихся — демонстрируют Краснодарский край и Ростовская область.

За минувшие сутки в Татарстане прививку от COVID-19 сделали 7 350 жителей республики. За весь период от коронавируса вакцинировались 929 177 человек, в том числе вторым компонентом — 746 146.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что COVID-19 станет сезонным заболеванием, когда коллективный иммунитет достигнет 80%.

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