СМИ: свыше 40 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса

Число россиян, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, превысило 40 млн. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на подсчеты данных региональных властей.

Первую прививку получили примерно 27,5% всего населения страны и 34,7% ее взрослых жителей. При этом пока ни один российский регион не преодолел отметку в 50% привившихся жителей.

Среди регионов, где вакцинация идет успешными темпами, оказались Чукотский автономный округ (40,2%), Подмосковье (40,3%), Чечня (41,3%) и Белгородская область (44%).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Среди федеральных округов лидирует Центральный, здесь хотя б одним компонентом препарата привились 33% жителей. Второе место по вакцинации у Южного федерального округа (28,7%). Лучшие показатели здесь — около 30% привившихся — демонстрируют Краснодарский край и Ростовская область.

За минувшие сутки в Татарстане прививку от COVID-19 сделали 7 350 жителей республики. За весь период от коронавируса вакцинировались 929 177 человек, в том числе вторым компонентом — 746 146.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что COVID-19 станет сезонным заболеванием, когда коллективный иммунитет достигнет 80%.