В Казани в тестовом режиме открыли участок разворотной петли по Оренбургскому тракту
В Казани с 18 августа по Оренбургскому тракту в тестовом режиме открыли новую разворотную петлю в районе магазина «Леруа Мерлен». Об этом «Реальному времени» рассказали в ГИБДД города.
Временные развороты по оси дороги закрыли. Сейчас движение необходимо осуществлять по новому развороту.
Напомним, разворотный узел будет представлять собой путепровод тоннельного типа. Он строится на участке протяженностью 1050 м. Длина тоннеля составит 34,4 м, а ширина — 15 м. Проезжая часть над тоннелем будет трехполосной в каждом направлении, ширина каждой полосы составит 3,75 м. Строительство разворотного узла стартовало в октябре прошлого года, планируется завершить работы к 30 августа.АвтоБизнесТранспортОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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