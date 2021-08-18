В Казани в тестовом режиме открыли участок разворотной петли по Оренбургскому тракту

В Казани с 18 августа по Оренбургскому тракту в тестовом режиме открыли новую разворотную петлю в районе магазина «Леруа Мерлен». Об этом «Реальному времени» рассказали в ГИБДД города.

Временные развороты по оси дороги закрыли. Сейчас движение необходимо осуществлять по новому развороту.



Фото: ГИБДД Казани

Напомним, разворотный узел будет представлять собой путепровод тоннельного типа. Он строится на участке протяженностью 1050 м. Длина тоннеля составит 34,4 м, а ширина — 15 м. Проезжая часть над тоннелем будет трехполосной в каждом направлении, ширина каждой полосы составит 3,75 м. Строительство разворотного узла стартовало в октябре прошлого года, планируется завершить работы к 30 августа.