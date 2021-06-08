В Казани работы по строительству разворотного узла по Оренбургскому тракту выполнили на 65%

В Приволжском районе Казани идет строительство разворотного узла по Оренбургскому тракту в сторону аэропорта и ряд районов Татарстана. На сегодняшний день работы на участке выполнили на 65%.

Разворотный узел будет представлять собой путепровод тоннельного типа. Он строится на участке протяженностью 1050 м. Длина тоннеля составит 34,4 м, а ширина — 15 м. Проезжая часть над тоннелем будет трехполосной в каждом направлении, ширина каждой полосы составит 3,75 м.

Строители уже перенесли инженерные коммуникации и завершили строительство тоннеля. Рабочие завершают устройство ливневой канализации и объектов наружного освещения, а также продолжают строить подпорные стены вдоль съезда и выезда с тоннельной части путепровода.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Планируется, что через 10 дней здесь перезапустят движение в прямом направлении на въезд и выезд из Казани. Полностью перекрываться движение на данном участке не будет.

Строительство разворотного узла стартовало в октябре прошлого года, планируется завершить работы к 30 августа, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Реальное время» ранее подробно рассказывало об этом проекте.