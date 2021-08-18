Исследование: 22% россиян согласны с предложением перенести столицу в Сибирь

22% опрошенных россиян выступают за перенос столицы в Сибирь и строительство там пяти новых городов. Об этом говорится в исследовании Superjob.

В начале августа министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что в Сибири необходимо построить три-пять крупных городов, которые стали бы экономическими центрами. При этом они должны отвечать за разные сферы деятельности.

22% респондентов считают, что перенос столицы туда и строительство новых городов будут способствовать развитию Сибири как в экономическом, так и в демографическом плане. Еще 30% поддерживают только строительство новых городов. Свое мнение они аргументируют традиционным восприятием именно Москвы как административного центра России.

Только перенос столицы одобряют 6% опрошенных. Против таких идеи выступили 27% респондентов. По их мнению, проект будет чрезвычайно дорого стоить, а новая столица будет далека от европейской части России, где традиционно проживает большинство населения, пишет RT.

Татьяна Леухина