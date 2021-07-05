Американец побил свой собственный мировой рекорд по поеданию хот-догов

В США установили новый мировой рекорд: Джоуи Честнат съел 76 хот-догов за 10 минут. Предыдущий рекорд, 75 хот-догов, тоже был установлен им в прошлом году.

Это уже четырнадцатая победа Честната в подобных соревнованиях, пишет «Российская газета». Мужчина очень обрадовался, что в этом году соревнования проходили при зрителях, так как в прошлом году их не допустили из-за пандемии коронавируса.

Победу среди женщин в конкурсе по поеданию хот-догов одержала Мишель Леско. Однако установить новый рекорд ей не удалось. За 10 минут она съела 30 с половиной булочек с сосисками.

Накануне рекорды установили в Башкирии: в Уфе на VI Всемирной фольклориаде в хоровод встали люди 71 национальности. Это первый рекорд. Второй — в нем зафиксированы участники из 57 стран.

Татьяна Демина