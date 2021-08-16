В Театре Российской Армии представили спектакль по роману Достоевского — главным героем стал Галявиев

В Центральном академическом театре Российской Армии представили спектакль по мотивам романа Федора Достоевского «Преступление и наказание», где главный герой (Раскольников) — Ильназ Галявиев, устроивший утром 11 мая стрельбу в казанской гимназии, где погибли два учителя и семь детей.

— Режиссер хотел бы соотнести мысли и действия убийцы детей в Казани с мыслями Раскольникова из «Преступления и наказания», — объяснила задумку заместитель директора по развитию театра Милена Авимская.

Автор инсценировки и режиссер Александр Плотников, по ее словам, нашел в образах Раскольникова и Галявиева «параллели в их отношении к матери, к людям, похожесть мыслей», пишет telegram-канал CULTRAS.

Общественность задумку не оценила. В комментариях к посту театра в Instagram люди возмущаются. Некоторые оценили постановку как оправдание терроризма.

Напомним, Галявиев рассказал членам ОНК, что устроил стрельбу в гимназии №175 из ненависти. «Я просто мир ненавидел, с ненавистью и пошел», — заявил он. Он будет находиться под стражей до 11 октября.



Татьяна Демина