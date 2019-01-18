ВСМ Москва — Казань назвали самым дорогим, но перспективным проектом для инвестиций

Глава РСПП Александр Шохин заявил, что высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва — Казань — Екатеринбург является самым дорогим проектом. Об этом сообщил «Известиям».

По его словам, из почти тысячи проектов, поступивших на рассмотрение рабочей группы под председательством Силуанова — Шохина, которая возникла после появления «списка Белоусова», 13 находится в высокой стадии готовности. Общий объем инвестиций составит 906,3 млрд рублей. Больше всего — 621,6 млрд рублей — уйдет как раз на ВСМ, пишут «Известия».

«В рамках инициативы РСПП по привлечению крупного бизнеса к инвестированию в российские проекты ВСМ «Москва — Казань» также определен как один из наиболее проработанных и перспективных», — сообщили в пресс-службе РЖД со ссылкой на первого заместителя генерального директора Александра Мишарина.



Ранее Министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил, что ведомство планирует к концу марта уточнить все аспекты высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Казань.

Однако, по мнению министра финансов Антона Силуанова, проект является экономически нецелесообразным. Ранее в эффективности строительства ВСМ Москва — Казань усомнилось и Минэкономразвития.