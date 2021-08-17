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Возле Алексеевского района произошло ДТП — у автомобиля помялся капот

10:55, 17.08.2021
Возле Алексеевского района произошло ДТП — у автомобиля помялся капот
Фото: скриншот

В Татарстане возле Алексеевского района произошло ДТП. Видео с места события опубликовали пользователи соцсетей.

Можно увидеть, что у автомобиля помят капот, а колеса разбросаны по дороге. Сообщений о пострадавших нет. На месте работают сотрудники ДПС.

В августе на трассе Казань — Богатые Сабы перевернулся автомобиль, видео опубликовали пользователи соцсетей. На кадрах видно, что автомобиль занесло на повороте. В комментариях предположили, что водитель не выбрал безопасную скорость движения.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия Татарстан
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