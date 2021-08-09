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Происшествия

На трассе Казань — Богатые Сабы перевернулся автомобиль

09:29, 09.08.2021
На трассе Казань — Богатые Сабы перевернулся автомобиль
Фото: соцсети

На трассе Казань — Богатые Сабы в воскресенье перевернулся автомобиль, такое видео опубликовали пользователи соцсетей.

На кадрах видно, что автомобиль занесло на повороте. В комментариях предположили, что водитель не выбрал безопасную скорость движения.

Очевидцы аварии сообщили, что пострадавших в ДТП нет. В машине находились водитель и три пассажира.

7 августа поздним вечером на дороге Казань — Малмыж в лобовом столкновении пострадали трое детей, водитель погиб.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан
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