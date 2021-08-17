Денис Макаров: «При переходе в «Динамо» одна из целей была попадание в сборную»

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров прокомментировал получение вызова в сборную России по футболу. Ранее хавбек выступал за казанский «Рубин», откуда перешел в состав «бело-голубых».

«При переходе в «Динамо» я говорил о том, что одна из целей здесь — попадание в сборную. Но это не значит, что теперь эта цель реализована. Я еду в сборную не отбывать номер, а помогать национальной команде достигать поставленных задач. Так же, как и моему клубу», — сказал Макаров.

Фото: fcdynamo.ru

Напомним, накануне тренерский штаб Валерия Карпина назвал расширенный состав сборной России для подготовки к отборочным матчам чемпионата мира — 2022. В него также вошли два игрока «Рубина» — вратарь Юрий Дюпин и защитник Илья Самошников.

