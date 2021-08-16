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Назван состав сборной России по футболу на сентябрьские матчи ЧМ-2022

15:55, 16.08.2021
Назван состав сборной России по футболу на сентябрьские матчи ЧМ-2022
Фото: rfs.ru

Тренерский штаб Валерия Карпина определился со списком футболистов, приглашенных на ближайшие матчи сборной России.

Впервые за долгое время не вызван нападающий «Зенита» и бывший капитан национальной команды Артем Дзюба. Также не получили приглашения вратари Антон Шунин и Матвей Сафонов и защитники Юрий Жирков и Андрей Семенов. Все они выступали в основном составе сборной на Евро-2020.

Из «Рубина» на сентябрьские матчи вызваны вратарь Юрий Дюпин и защитник Илья Самошников. Кроме них в составе есть Денис Макаров, ранее перешедший из казанского клуба в московское «Динамо».

СпортФутбол
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