Назван состав сборной России по футболу на сентябрьские матчи ЧМ-2022

Тренерский штаб Валерия Карпина определился со списком футболистов, приглашенных на ближайшие матчи сборной России.

Впервые за долгое время не вызван нападающий «Зенита» и бывший капитан национальной команды Артем Дзюба. Также не получили приглашения вратари Антон Шунин и Матвей Сафонов и защитники Юрий Жирков и Андрей Семенов. Все они выступали в основном составе сборной на Евро-2020.

Из «Рубина» на сентябрьские матчи вызваны вратарь Юрий Дюпин и защитник Илья Самошников. Кроме них в составе есть Денис Макаров, ранее перешедший из казанского клуба в московское «Динамо».