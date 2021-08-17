В Спасском районе РТ после расчистки Куйбышевского водохранилища появится пляж

В деревне Ржавец Спасского района РТ, после расчистки Куйбышевского водохранилища, появится пляж. К нему будет вести асфальтированная подъездная дорога, сообщает пресс-служба Росводресурсов.

Работы на водохранилище ведутся по национальному проекту «Экология». На одном участке закончили выкорчевывать водную растительность, продолжается выкашивание камыша.



— Положительные итоги работы по расчистке видны уже сейчас: на водохранилище возвращаются цапли. Эти птицы в камыш не сядут, они только на открытой воде будут жить, — рассказал заместитель руководителя исполкома Спасского района Евгений Савинов.

К очистке Куйбышевского водохранилища в Спасском районе приступили в начале июня. Работы продолжатся до заморозков.

Фото: voda.gov.ru

Напомним, Татарстан стал лидером среди регионов России по исполнению федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». На сегодняшний день в республике работы идут сразу на трех объектах: на пруду в селе Державино Лаишевского района, на реке Меше у села Никольского и на правом притоке Вятки в Мамадыше.

В Татарстане в 2021 году на реализацию национального проекта «Экология» направят 1,7 млрд рублей. Из них 1,4 млрд рублей предусмотрены для проведения мероприятий по оздоровлению Волги.



Татьяна Демина