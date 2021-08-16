Татарстан стал лидером по исполнению федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов»
Татарстан стал лидером среди регионов России по исполнению федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Об этом сообщает пресс-служба Росводресурсов.
На сегодняшний день в республике работы идут сразу на трех объектах: на пруду в селе Державино Лаишевского района, на реке Меше у села Никольского и на правом притоке Вятки в Мамадыше.
На очистку заиленного пруда в Державино Росводресурсы в 2021 году направили более 36 млн рублей — перекрытые родники освободили от иловых отложений и восстановили подземное питание водного объекта.
На расчистку 4 км Меши выделено более 53 млн рублей. Общая площадь расчищенной территории составит 32 га. На реке углубят мелководные участки и уберут отложения со дна. В результате проточность реки восстановится, что поможет улучшить условия жизни для более 1,2 тыс. человек.
На мероприятия на правом притоке Вятки направили 9 млн рублей. Участок протяженностью 3,3 км расчистят от завалов деревьев и отложений на дне. После выполненных работ способность экосистемы к самоочищению повысится, благодаря чему улучшатся условия жизни для более 15,8 тыс. жителей Мамадыша.
Напомним, в Татарстане в 2021 году на реализацию национального проекта «Экология» направят 1,7 млрд рублей. Из них 1,4 млрд рублей предусмотрены для проведения мероприятий по оздоровлению Волги.
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