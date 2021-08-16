Татарстан стал лидером по исполнению федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов»

Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстан стал лидером среди регионов России по исполнению федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Об этом сообщает пресс-служба Росводресурсов.

На сегодняшний день в республике работы идут сразу на трех объектах: на пруду в селе Державино Лаишевского района, на реке Меше у села Никольского и на правом притоке Вятки в Мамадыше.

На очистку заиленного пруда в Державино Росводресурсы в 2021 году направили более 36 млн рублей — перекрытые родники освободили от иловых отложений и восстановили подземное питание водного объекта.

На расчистку 4 км Меши выделено более 53 млн рублей. Общая площадь расчищенной территории составит 32 га. На реке углубят мелководные участки и уберут отложения со дна. В результате проточность реки восстановится, что поможет улучшить условия жизни для более 1,2 тыс. человек.

Фото: Максим Платонов (архив)

На мероприятия на правом притоке Вятки направили 9 млн рублей. Участок протяженностью 3,3 км расчистят от завалов деревьев и отложений на дне. После выполненных работ способность экосистемы к самоочищению повысится, благодаря чему улучшатся условия жизни для более 15,8 тыс. жителей Мамадыша.

Напомним, в Татарстане в 2021 году на реализацию национального проекта «Экология» направят 1,7 млрд рублей. Из них 1,4 млрд рублей предусмотрены для проведения мероприятий по оздоровлению Волги.

Татьяна Демина