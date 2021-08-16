В Татарстане до конца 2021 года планируется восстановить более 3,8 тыс. га леса

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

В Татарстане до конца 2021 года планируется восстановить более 3 885 га леса. С начала года в республике работы по лесовосстановлению по национальному проекту «Экология» провели на площади 1,4 тыс. га.

В частности, в Татарстане уже высадили лесные культуры на 1 295 га и выполнили работы по лесоразведению на 105 га. До конца 2021 года леса планируется высадить на площади более 2,5 тыс. га.

На сегодняшний день в Татарстане заготовили более 700 кг семян сосны, ели, лиственницы, березы и липы, сообщает «Интерфакс».

Напомним, в Татарстане в 2021 году на реализацию национального проекта «Экология» направят 1,7 млрд рублей. На регпроект «Сохранение лесов» выделено 178 млн рублей. На эти средства закупят специализированную технику и оборудование для проведения мероприятий по охране лесов от пожаров. В 39 районах РТ проведут мероприятия по лесовосстановлению и лесоразведению, а в Арском и Сабинском районах сформируют запас лесных семян.



Татьяна Демина