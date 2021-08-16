Умер заслуженный тренер России по прыжкам в воду Владимир Пахалин

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Заслуженный тренер России по прыжкам в воду Владимир Пахалин скончался в возрасте 74 лет, сообщает пресс-служба Российской федерации прыжков в воду.

Пахалин умер в воскресенье в Пензе, причины смерти не уточняются.

Пахалин известен тем, что подготовил олимпийскую чемпионку — свою родную дочь Юлию Пахалину. Она заняла первое место на Олимпиаде-2000 в Сиднее, а также брала медали на Играх в Афинах и Пекине.

Пахалин за все время своей работы был удостоен различных государственных наград, в том числе орденов.

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